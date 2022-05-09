Глава дипломатии Евросоюза предложил направить замороженные резервы России на восстановление Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил направить замороженные российские резервы России на восстановление Украины после окончания спецоперации. Об этом он заявил британской газете Financial Times, сообщает РИА Новости.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил направить замороженные российские резервы России на восстановление Украины после окончания спецоперации. Об этом он заявил британской газете Financial Times, сообщает РИА Новости.

По его словам, Евросоюзу следует подумать об изъятии замороженных российских валютных резервов для оплаты расходов на восстановление Украины. Он напомнил, что ранее США взяли под контроль активы на миллиарды долларов афганского центробанка для помощи афганцам. По мнению Борреля, похожие меры следует рассмотерть с резервами России.

«Я был бы очень за, потому что в этом полно логики», — заявил дипломат.

Он отметил, что на восстановление Украины потребуется «невероятная сумма денег».