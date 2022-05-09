«Единая Россия» организовала патриотические мероприятия в регионах

«Единая Россия» проводит в регионах страны, на Донбассе и освобожденных территориях патриотические мероприятия ко Дню Победы. Впервые за восемь лет торжественные мероприятия 9 мая прошли в Мариуполе. Об этом сообщается на сайте ER.ru.

«Единая Россия» проводит в регионах страны, на Донбассе и освобожденных территориях патриотические мероприятия ко Дню Победы. Впервые за восемь лет торжественные мероприятия 9 мая прошли в Мариуполе. Об этом сообщается на сайте ER.ru.

У памятника «Жертвам фашизма» в День Победы снова зажегся Вечный огонь. Привести мемориал в порядок активистам «Единой России», «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» помогали мирные жители.

«В этом году 9 мая в Мариуполе — особенный день. Мариупольцы как никто чувствуют, что такое фашизм. Потому что им восемь лет пришлось переживать гонения за русский язык, Георгиевские ленты, советские ордена. И сегодня первый раз можно вздохнуть полной грудью и ощутить радость святого для всех нас праздника Победы, который нам завещан отцами, дедами и прадедами. Мы должны сегодня брать с них пример на поле боя и восстанавливая родной город. Мы построим красивый город. И нам поможет в этом память о наших предках. О тех, кто победил войну», — подчеркнул депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин, который координирует работу партии по оказанию помощи Мариуполю и его жителям.

В ходе памятных мероприятий волонтеры МГЕР развернули 300-метровую Георгиевскую ленту и пронесли ее до монумента «Воину-освободителю Донбасса». Это самая большая в мире Георгиевская лента — ее площадь составляет 2100 кв. м. Также в рамках акции «Сад памяти», которая проводится вместе с «Единой Россией», на аллеях «Памяти мариупольцев, погибших в 2014—2022 годах» и «Подвигу воинов России и Донецкой Народной Республики, павших при освобождении Мариуполя», высадили деревья. Напомним, ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» поможет в восстановлении Вечных огней на Донбассе и освобожденных территориях.

Также партия вместе с «Волонтерами Победы» проводит в народных республиках акции «Подарок ветерану» и «Георгиевская ленточка». Старт акции «Подарок ветерану» в Луганске дал Андрей Турчак. А тысячи георгиевских ленточек в ЛДНР доставили с очередной гуманитарной колонной, которую собрали региональные отделения партии.

Ранее в Мариуполе был открыт памятник бабушке Ане, которая защитила Знамя Победы. Его установку организовала «Единая Россия». Скульптуру изготовили в Санкт-Петербурге и доставили в город активисты партии. Бабушка Аня живет в Двуреченском районе Харьковской области. К 1 сентября на территории Луганской Народной Республики «Единая Россия» откроет первый казачий кадетский корпус на 350 мест для детей от 12 лет. В нем будут заниматься дети из Старобельского и близлежащих районов, в том числе дети-сироты. Всего в Луганской Народной Республике планируется открыть 3-4 таких учебных заведения.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал, что на территории региона ЕР и активисты добровольческих организаций провели традиционные патриотические акции, приуроченные к 9 Мая: «Георгиевская ленточка», «Сад памяти», «Парад у дома ветерана», «Палисадник Победы», «Письма Победы», «Цветы Победы».

«Спустя два года после пандемии в привычном очном формате организована всероссийская акция „Бессмертный полк“, которая является одним из центральных мероприятий празднования Дня Победы. В рамках акции „Звонок ветерану“ участников Великой Отечественной войны по телефону традиционно поздравляют сенаторы, парламентарии от Рязанской области в Государственной Думе, депутаты всех уровней», — отметил Любимов.

Поздравления адресовали 196 ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Рязанской области. Депутаты-единороссы вручили им праздничные наборы областной и городской думы, органов местного самоуправления.