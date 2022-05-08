Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 08
17°
Пнд, 09
Втр, 10
ЦБ USD 67.38 1.14 07/05
ЦБ EUR 71.1 1.03 07/05
Нал. USD 0 / 10000 18:52
Нал. EUR 0 / 10000 18:52
Новости
Публикации
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
1 575
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
6 949
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
10 325
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
26 апреля 17:15
7 895
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области простились с погибшими на Украине военнослужащими
В Рязанской области 8 мая прошли церемонии прощания с погибшими в ходе спецоперации на Украине военнослужащими: гвардии рядовым Анатолием Прозоровым, стрелком 27 отдельной гвардейской мотострелковой бригады, и гвардии сержантом Максимом Морозовым, командиром отделения инженерно-саперной роты.

В Рязанской области 8 мая прошли церемонии прощания с погибшими в ходе спецоперации на Украине военнослужащими: гвардии рядовым Анатолием Прозоровым, стрелком 27 отдельной гвардейской мотострелковой бригады, и гвардии сержантом Максимом Морозовым, командиром отделения инженерно-саперной роты. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Траурные церемонии прошли в поселке Александро-Невском и в Рязани с соблюдением всех воинских почестей. Присутствовали представители правительства региона, администрации Рязани, администрации Александро-Невского района, Рязанского военного гарнизона, рязанской Епархии, ветераны, родственники погибших. Губернатор Николай Любимов выразил соболезнования семьям и близким ушедших.

Напомним, в понедельник, 2 мая, в Скопине простились с погибшим во время спецоперации на Украине Станиславом Стениным. Прощание прошло на воинском кладбище.