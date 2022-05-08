В Рязанской области простились с погибшими на Украине военнослужащими

В Рязанской области 8 мая прошли церемонии прощания с погибшими в ходе спецоперации на Украине военнослужащими: гвардии рядовым Анатолием Прозоровым, стрелком 27 отдельной гвардейской мотострелковой бригады, и гвардии сержантом Максимом Морозовым, командиром отделения инженерно-саперной роты.

В Рязанской области 8 мая прошли церемонии прощания с погибшими в ходе спецоперации на Украине военнослужащими: гвардии рядовым Анатолием Прозоровым, стрелком 27 отдельной гвардейской мотострелковой бригады, и гвардии сержантом Максимом Морозовым, командиром отделения инженерно-саперной роты. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Траурные церемонии прошли в поселке Александро-Невском и в Рязани с соблюдением всех воинских почестей. Присутствовали представители правительства региона, администрации Рязани, администрации Александро-Невского района, Рязанского военного гарнизона, рязанской Епархии, ветераны, родственники погибших. Губернатор Николай Любимов выразил соболезнования семьям и близким ушедших.

Напомним, в понедельник, 2 мая, в Скопине простились с погибшим во время спецоперации на Украине Станиславом Стениным. Прощание прошло на воинском кладбище.