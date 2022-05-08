В День Победы в Рязанской области ожидается ветреная погода
В Рязанской области в понедельник, 9 мая, ожидается южный ветер, с переходом на северный, 6-11 м/с, местами порывы будут достигать 12-17 м/с.
В Рязанской области в понедельник, 9 мая, ожидается южный ветер, с переходом на северный, 6-11 м/с, местами порывы будут достигать 12-17 м/с. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно. Ожидаются кратковременные дожди.
Температура воздуха по области ночью составит 4…9 градусов, днем 9…14 градусов.