Shell приостановит работу своих АЗС в России

Помимо АЗС, Shell приостановит завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Компанию планируют продать новому владельцу.

В России приостановит работу своих АЗС компания Shell. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил гендиректор «Шелл Нефть» Сергей Стародубцев, передали РИА Новости.

Помимо АЗС, Shell приостановит завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Компанию планируют продать новому владельцу.

«Ключевым приоритетом для „Шелл“ остается безопасность наших сотрудников и производственных процессов, сохранение рабочих мест и соблюдение требований российского законодательства», — заявил Стародубцев.

Сообщается, что потенциальным покупателем может стать «Лукойл».