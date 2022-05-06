РНПК подарила праздничный концерт ветеранам войны

Рязанская нефтеперерабатывающая компания организовала для ветеранов Великой Отечественной войны праздничный концерт в честь 77-ой годовщины со Дня Победы. На мероприятии собрались ветераны войны, труженики тыла, узники концлагерей, дети войны и школьники.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания организовала для ветеранов Великой Отечественной войны праздничный концерт в честь 77-ой годовщины со Дня Победы. На мероприятии собрались ветераны войны, труженики тыла, узники концлагерей, дети войны и школьники.

«Сегодня нам как никогда важно укреплять священную память о Победе в Великой Отечественной войне, о проявленном мужестве и героизме наших дедов и прадедов, матерей и бабушек в борьбе с ужасами и преступлениями нацистского режима, — сказал в приветственном слове заместитель генерального директора по ПБ, ОТ и ООС АО „РНПК“ Евгений Макеев. — Победа в Великой Отечественной войне — это культурное наследие, которое 77 лет бережно хранит наша страна и делает нас с вами единым народом. Память о войне священна и вечна, потому что героизм людей не имеет срока давности. Важно, чтобы это культурное наследие сохранялось и передавалось из поколения в поколение, от старших к младшим».

Для собравшихся в зале выступил лауреат всероссийских и международных конкурсов Александр Суханов в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Со сцены прозвучали известные песни военных лет, которые в самое трудное и мрачное время помогали и поддерживали солдат на поле боя, давали надежду женам, матерям и детям, работающим в тылу. Зрители, узнавая знакомые мотивы, не сдерживали своих эмоций, подпевали в такт и аплодировали каждому выступлению.

В текущем году Рязанская нефтеперерабатывающая компания принимает активное участие во всероссийской программе празднования Дня Победы и проводит серию собственных акций.

Накануне 9 Мая молодые работники завода адресно поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей, тружеников тыла и детей войны с 77-летней годовщиной и передали подарки. Навестили 200 человек.

Работники РНПК написали «Диктант Победы». В ходе диктанта участники посмотрели документальный фильм «Дорога домой», а затем записали под диктовку отрывок из книги «Война. Письма домой», по которой и был снят фильм.

В знак благодарности поколению фронтовиков за мирное небо на разных площадках предприятия будут подняты флаги Победы. По многолетней традиции этой чести удостоятся ветераны и лучшие молодые операторы технологических объектов.

Нефтяники также выделят спецтехнику для подготовки трассы «Семеновская», по которой 8-10 мая пройдет Всероссийский автокросс в честь Дня Победы.

Кроме того, РНПК продолжит добрую традицию озеленения общественных территорий в разных районах города. Одной из крупных акций станет создание Аллеи Славы, где будет высажено 130 пирамидальных тополей и лип.