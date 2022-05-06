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Появились подробности убийства 43-летнего мужчины в Шиловском районе
Рабочего забил до смерти бригадир из-за долга в 59 тысяч рублей.

Появились подробности убийства 43-летнего мужчины в Шиловском районе. Об этом пишет «КП-Рязань».

Тело жителя Касимовского района нашли в лесу у поселка Харинский Ручеек в среду, 4 мая. В убийстве признался 43-летний бригадир артели лесорубов. Он рассказал, что забил рабочего до смерти из-за долга.

Руководитель Шиловского межрайонного следственного отдела СУ СКР Алексей Минашкин рассказал, что погибший мужчина выпивал на работе. В состоянии алкогольного опьянения он часто ломал инструменты, которые принадлежали бригадиру. Общий ущерб составил 59 тысяч рублей.

После этого мужчины договорились, что часть зарплаты будет уходить в счет погашения долга, но через некоторое время рабочий исчез и перестал отвечать на звонки. Мужчина вернулся на делянку спустя полтора месяца, 3 мая.

В присутствии коллег у рабочего и бригадира произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Мужчина ударил рабочего два раза кулаком по голове, а после черенком от лопаты.

После этого бригадир уехал к знакомой в соседнюю деревню, а рабочий остался на делянке. Через час мужчина умер. По предварительной версии, у погибшего в голове образовалась гематома, которая медленно росла и сдавливала мозг.

Когда бригадиру рассказали о смерти рабочего, он подумал, что тот умер от проблем с сердцем или от вина. Руководитель Шиловского МСО Алексей Минашкин рассказал, что мужчину задержали на месте преступления, когда тот вернулся.

Напомним, уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).