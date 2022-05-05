Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
Птн, 06
12°
Сбт, 07
14°
ЦБ USD 66.24 -3.18 06/05
ЦБ EUR 70.07 -2.71 06/05
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
5 111
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
8 404
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
26 апреля 17:15
6 107
Экологи: строительство карьера в Заокском нарушит девять федеральных з...
Жители сел Заокское и Коростово продолжают отстаивать з...
26 апреля 10:30
10 393
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Шиловском районе нашли труп мужчины
По подозрению в убийстве задержали касимовца.

В Шиловском районе нашли труп 43-летнего мужчины. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Тело обнаружили в среду, 4 мая, в лесополосе около поселка Харинский ручеек. На жителе Касимовского района зафиксировали множественные телесные повреждения, в том числе в области головы.

Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В результате следственных действий установлено, что мужчину избил пьяный знакомый. Они поссорились из-за долга. В итоге безработного неоднократно судимого касимовца 1979 года рождения задержали. На данный момент решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

По делу назначены экспертизы. Проводятся следственные действия. Расследование продолжается.