В Шиловском районе нашли труп мужчины

По подозрению в убийстве задержали касимовца.

В Шиловском районе нашли труп 43-летнего мужчины. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Тело обнаружили в среду, 4 мая, в лесополосе около поселка Харинский ручеек. На жителе Касимовского района зафиксировали множественные телесные повреждения, в том числе в области головы.

Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В результате следственных действий установлено, что мужчину избил пьяный знакомый. Они поссорились из-за долга. В итоге безработного неоднократно судимого касимовца 1979 года рождения задержали. На данный момент решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

По делу назначены экспертизы. Проводятся следственные действия. Расследование продолжается.