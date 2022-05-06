МИД РФ: российско-украинские переговоры находятся в стадии стагнации

Замдиректора департамента информации и печати Алексей Зайцев отметил, что такое решение украинской стороны подтверждает важность демилитаризации и денацификации Украины.

Российско-украинские переговоры находятся в стадии стагнации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексея Зайцева.

Зайцев отметил, что такое решение украинской стороны подтверждает важность проводимой спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Дипломат также подчеркнул, что наращивание странами НАТО поставок вооружения на Украину, не ускоряет завершение боевых действий, а наоборот. Зайцев рассказал, что в поставках активно участвуют Великобритания, Франция, Канада, Польша и страны Прибалтики. А США уже оказали Украине помощи на 3,8 млрд долларов.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».