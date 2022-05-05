Рязанские власти назвали причину резкого увеличения цен в марте

Ответ дал министр экономического развития Рязанской области Андрей Варфоломеев на публичном отчете.

Резкое увеличение цен на продукты в марте прежде всего связано с взрывным ажиотажным спросом. Причину назвал министр экономического развития Рязанской области Андрей Варфоломеев на публичном отчете.

Главный редактор интернет-газеты «Вид Сбоку» Константин Смирнов спросил министра, почему его ведомство на вопросы рязанцев в соцсетях о причинах резкого скачка цен уходило от прямого ответа и отправляло всех обратившихся в ФАС.

Варфоломеев объяснил, какие меры минэк предпринимал для стабилизации цен. По его словам была проведена работа с сетями по «ограничению отпуска [продукции] в одни руки». За последнюю неделю, как рассказал министр, цена на сахар-песок в регионе снизилась на 3%.