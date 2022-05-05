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Артем Никитин пообещал решить вопрос с покупкой квартир для рязанских детей-сирот
О проблеме во время публичного отчета сообщил главный редактор рязанского издания «Новой газеты» Алексей Фролов.

Зампред правительства Артем Никитин пообещал решить вопрос с покупкой квартир для рязанских детей-сирот. Тему подняли на публичном отчете, который проходил в четверг, 5 мая, в «Точке кипения».

Главный редактор рязанского издания «Новой газеты» Алексей Фролов озвучил проблему: в 2022 году необходимо купить 135 квартир для рязанских детей-сирот. Приобретено восемь. Цена, заложенная на однокомнатную квартиру, составляет 1 миллион 950 тысяч. После 24 февраля стоимость квадратного метра сильно подскочила.

По словам зампреда правительства региона Артема Никитина, все обязательства перед сиротами в этом году власти выполнят, сейчас вносятся изменения в соответствующие нормативные документы. Как отметил Никитин, есть и другая сторона проблемы: найти на рынке Рязани больше ста квартир, которые подходят по параметрам. Поэтому сейчас правительство ведет переговоры с застройщиками, которые возводят новостройки в городе. В любом случае, как пообещал зампред, квартиры для сирот приобретут.