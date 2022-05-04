Артем Никитин отчитается о работе за 2021 год

Также в мероприятии поучаствуют главы подведомственных министерств.

Заместитель председателя регионального правительства Артем Никитин публично отчитается перед жителями Рязанской области. Об этом сообщил telegram-канал области .

Никитин поделится итогами работы за 2021 год. Также в отчете поучаствуют главы профильных министерств.

Мероприятие пройдет в «Точке кипения» в четверг, 5 мая. Начало — в 16:00. Отчет будут транслировать в соцсетях « ВКонтакте » и « Одноклассники ».

Ранее об итогах за 2021 год рассказали зампред Дмитрий Филлипов, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Валерий Емец и главы курируемых ими министерств и ведомств.