Аркадий Фомин присоединился к патриотической акции «Сад Памяти»

Она прошла в селе Новая Пустынь Шиловского района в среду, 4 мая.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин присоединился к патриотической акции «Сад Памяти». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Акция состоялась в среду, 4 мая, в селе Новая Пустынь Шиловского района. В мероприятии, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, участвовали представители органов власти, общественности, волонтеры, юнармейцы, кадеты, ветераны локальных войн.

Собравшиеся минутой молчания почтили память погибших земляков-фронтовиков, возложили цветы к обелиску. Также участники убрали территорию возле мемориала и высадили молодые растения.

Глава регионального парламента отметил, что памятник в Новой Пустыни для него особенно значим.

«Здесь высечено 152 имени, и среди них есть имя моего деда Михаила Ильича Фомина. Посаженные сегодня деревья — это символ памяти о погибших в Великой Отечественной войне, знак нашей благодарности за жизнь и свободу. Наш долг чтить и помнить тех, кто не щадил себя, защищая Родину от фашистов. Сегодня, когда активизировались нацисты, это особенно важно. Мы обязаны сохранить историческую правду и донести ее до следующих поколений», — заявил Аркадий Фомин.