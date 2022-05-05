Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
Птн, 06
12°
Сбт, 07
14°
ЦБ USD 69.42 -1.6 05/05
ЦБ EUR 72.78 -1.78 05/05
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
4 973
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
8 278
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
26 апреля 17:15
5 985
Экологи: строительство карьера в Заокском нарушит девять федеральных з...
Жители сел Заокское и Коростово продолжают отстаивать з...
26 апреля 10:30
10 222
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Аркадий Фомин присоединился к патриотической акции «Сад Памяти»
Она прошла в селе Новая Пустынь Шиловского района в среду, 4 мая.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин присоединился к патриотической акции «Сад Памяти». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Акция состоялась в среду, 4 мая, в селе Новая Пустынь Шиловского района. В мероприятии, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, участвовали представители органов власти, общественности, волонтеры, юнармейцы, кадеты, ветераны локальных войн.

Собравшиеся минутой молчания почтили память погибших земляков-фронтовиков, возложили цветы к обелиску. Также участники убрали территорию возле мемориала и высадили молодые растения.

Глава регионального парламента отметил, что памятник в Новой Пустыни для него особенно значим.

«Здесь высечено 152 имени, и среди них есть имя моего деда Михаила Ильича Фомина. Посаженные сегодня деревья — это символ памяти о погибших в Великой Отечественной войне, знак нашей благодарности за жизнь и свободу. Наш долг чтить и помнить тех, кто не щадил себя, защищая Родину от фашистов. Сегодня, когда активизировались нацисты, это особенно важно. Мы обязаны сохранить историческую правду и донести ее до следующих поколений», — заявил Аркадий Фомин.