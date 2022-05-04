В Кремле прокомментировали слухи о возможной мобилизации 9 мая

По словам Дмитрия Пескова, эта информация является «чушью».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что 9 мая в стране могут объявить мобилизацию. Слова представителя Кремля привело РИА Новости .

«Нет, не стоит. Это неправда, это чушь», — ответил Песков на вопрос о слухах о том, что, якобы, в России в День Победы могут объявить о мобилизации и принять решение о специальной военной операции.

Ранее подобная информация появилась в западных СМИ.