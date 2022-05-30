Минцифры: водительское удостоверение и полис ОСАГО можно будет предъявить по QR-коду
Сделать это можно будет через мобильное приложение «Госуслуги Авто».
В России водители смогут предоставлять водительское удостоверение и полис ОСАГО по QR-коду. Соответствующий проект планируют запустить Минцифры совместно с МВД России,
Сделать это можно будет через мобильное приложение «Госуслуги Авто».
«В планах — запустить сервисы по предъявлению водительского удостоверения и полисов ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении „Госуслуги Авто“. В настоящее время ведется совместное проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов», — говорится в сообщении.