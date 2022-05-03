В Челябинской области застрелили хоккеиста

Инцидент произошел в поселке Бреды

В Челябинской области убили хоккеиста Николая Шарова. Об этом сообщили в telegram-канале 112 .

Инцидент произошел в поселке Бреды. 26-летний спортсмен находился с друзьями в баре «Перекресток». Шаров поругался с другим посетителем.

После этого 35-летний мужчина ушел домой. Он вернулся с ружьем и убил хоккеиста. По информации telegram-канала, одна пуля попала в живот, другая — в голову. Далее нападавший скрылся на машине.

Отмечается, что подозреваемого задержали. Оружие не зарегистрировано.