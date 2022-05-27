Wella прекратит поставки в Россию
Компания уведомила партнеров об уходе с российского рынка.
Производитель профессиональной косметики Wella прекратит поставки в Россию. Об этом пишет «
По информации издания, компания уведомила партнеров об уходе с российского рынка. В сообщении отмечается, что Wella не будет производить и продавать продукцию под своими брендами в России, а права на бизнес передадут местным топ-менеджерам.
Омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова отметила, что в бизнес- и премиум-сегментах косметики для окрашивания Wella занимала 40% продукции, с которой работали салоны России.
Садыкова добавила, что почти всю продукцию поставляли из-за рубежа, за исключением бренда Londa. Специалист считает, что из-за ухода Wella с рынка могут возникнуть сложности в работе салонов.