Wella прекратит поставки в Россию

Компания уведомила партнеров об уходе с российского рынка.

Производитель профессиональной косметики Wella прекратит поставки в Россию. Об этом пишет « Коммерсант ».

По информации издания, компания уведомила партнеров об уходе с российского рынка. В сообщении отмечается, что Wella не будет производить и продавать продукцию под своими брендами в России, а права на бизнес передадут местным топ-менеджерам.

Омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова отметила, что в бизнес- и премиум-сегментах косметики для окрашивания Wella занимала 40% продукции, с которой работали салоны России.

Садыкова добавила, что почти всю продукцию поставляли из-за рубежа, за исключением бренда Londa. Специалист считает, что из-за ухода Wella с рынка могут возникнуть сложности в работе салонов.