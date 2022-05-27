Жителей Рязанской области предупредили об «опасной погоде»

Прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В нескольких регионах России в пятницу, 27 мая, ожидаются сильные дожди и ветер. Среди них — Рязанская область, сообщило ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам специалиста, интенсивные дожди, сильные ветер и грозы планируются в большой части европейской территории страны. Среди них, Рязанская, Владимирская, Московская, Тульская и Калужская области.

Напомним, ранее МЧС сообщало о сильных ветрах в регионе.