В рязанской академии единоборств стартовали всероссийские соревнования по дзюдо

Торжественная церемония открытия всероссийских соревнований по дзюдо среди детей до 13 лет состоялась в пятницу, 27 мая. Всего в соревнованиях примут участие более 180 атлетов из 18 команд пяти федеральных округов России.

В рязанской академии единоборств стартовали всероссийские соревнования по дзюдо. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Торжественная церемония открытия всероссийских соревнований по дзюдо среди детей до 13 лет состоялась в пятницу, 27 мая. Всего в соревнованиях примут участие более 180 атлетов из 18 команд пяти федеральных округов России.

На церемонии председатель общественной организации «Рязанская областная федерация дзюдо» Валерий Чернышов и замруководителя департамента регионального развития по ЦФО, заслуженному тренеру России Андрею Попову вручили почетный знак федерации дзюдо России «Золотой пояс дзюдоиста» за заслуги в развитии отечественного дзюдо.

Кроме того, за организацию и проведение всероссийских соревнований по дзюдо благодарственную плакетку вручили министру физической культуры и спорта Рязанской области Владиславу Фролову и директору государственного автономного учреждения Рязанской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Академия единоборств» Виталию Шабанову.