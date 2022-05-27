В Омской области 15-летний подросток утонул в котловане

Инцидент произошел в четверг, 26 мая, под селом Азово.

В Омской области 15-летний подросток утонул в котловане. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональный следком.

Инцидент произошел в четверг, 26 мая, под селом Азово.

Мальчик поехал с другом кататься на велосипеде. Подростки решили искупаться в котловане, затопленном водой. Во время купания ученик Привальновской средней школы утонул.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления — причинение смерти по неосторожности», — отметили в следкоме.

Специалисты осматривают место происшествия, проводят допросы и другие действия. Выясняются причины трагедии.