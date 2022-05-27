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В Красноярском крае пьяная мать насмерть придавила новорожденную дочь во сне
Пьяная женщина уложила спать шестимесячную дочь вместе с собой на кровать и уснула.

В Красноярском крае возбудили уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Сосновоборска, которая придавила новорожденную дочь во сне. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Случай произошел 20 мая 2022 года в доме на улице Энтузиастов в Сосновоборске. Пьяная женщина уложила спать шестимесячную дочь вместе с собой на кровать и уснула. Она придавила ребенка во сне подушкой, из-за чего девочка не могла дышать. Отец девочки, вернувшись с работы, нашел дочь без признаков жизни.

Согласно предварительной информации, смерть ребенка наступила из-за «асфиксии следствие закрытия просвета наружных дыхательных путей».

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.