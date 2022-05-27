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В Бурятии мужчина пытался заживо сжечь бывшую жену с детьми
Сам мужчина встал в стороне и наблюдал за пожаром.

Под Улан-Удэ мужчина пытался заживо сжечь бывшую жену, 15-летнюю дочь и семилетнего сына. Об этом пишет «КП-Иркутск».

Женщина не пустила мужчину в дом. Он стучал в зарешеченные окна, через которые можно было увидеть, что в помещении находятся дети.

Затем он подпер дверь металлическим ломом, поджег паклю на веранде, и бросил ее на стоявший там же диван.

Женщина рассказала, что мужчина был в пьяном состоянии и сразу грозился поджечь дом. Когда он поджег здание, женщина с детьми пытались изнутри толкнуть дверь, но не смогли.

Сам мужчина встал в стороне и наблюдал за пожаром.

Крики женщины, звавшей на помощь, услышали четверо студентов, отдыхавших неподалеку. Они отогнули решетку на одном из окон и помогли выбрать детям, а затем женщине. Никто не пострадал.

Мужчина убежал, но вскоре его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью в отношении двух и более лиц, в том числе в отношении малолетнего». Решается вопрос о заключении под стражу.

Фото «КП-Иркутск»