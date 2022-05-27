Путин разрешил расплачиваться с иностранными компаниями в рублях
Оплату в рублях можно будет переводить на счета в российских банках.
Президент России Владимир Путин подписал указ. Он разрешит стране, регионам, муниципальным образованиям и резидентам оплачивать обязательства перед иностранными правообладателями в рублях. Документ появился на портале правовой информации.
Оплату в рублях можно будет переводить на счета в российских банках. Эта мера касается тех иностранных компаний, которые:
- публично поддержали санкции против России;
- связаны с недружественными странами;
- запретили после 23 февраля использовать в России свои разработки и товарные знаки из-за санкций;
- дискредитируют российскую армию;
- прекратили, приостановили или существенно ограничили работу в России из-за ограничений;
- «в неприличной форме» выражают неуважение к России, ее обществу, властям и официальным символам, в том числе в интернете.
Отмечается, что мера является временной.