Путин разрешил расплачиваться с иностранными компаниями в рублях

Оплату в рублях можно будет переводить на счета в российских банках.

Президент России Владимир Путин подписал указ. Он разрешит стране, регионам, муниципальным образованиям и резидентам оплачивать обязательства перед иностранными правообладателями в рублях. Документ появился на портале правовой информации.

Оплату в рублях можно будет переводить на счета в российских банках. Эта мера касается тех иностранных компаний, которые:

публично поддержали санкции против России;

связаны с недружественными странами;

запретили после 23 февраля использовать в России свои разработки и товарные знаки из-за санкций;

дискредитируют российскую армию;

прекратили, приостановили или существенно ограничили работу в России из-за ограничений;

«в неприличной форме» выражают неуважение к России, ее обществу, властям и официальным символам, в том числе в интернете.

Отмечается, что мера является временной.