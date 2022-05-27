Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 28-29 мая

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Весна подходит к концу, но культурная жизнь города не замирает, а лишь потихоньку перемещается на улицы из концертных залов. Расскажем подробнее о том, что будет происходить в Рязани в субботу и воскресенье.

«Кислород»

В центральном парке культуры и отдыха 28 мая состоится семейный спортивно-развлекательный фестиваль «Кислород». Гостей праздника ждут спортивные развлечения, среди которых рисби-гольф, балансборд, городки, полоса препятствий, дартс и дженга. Будут работать площадки робототехники, санчасть-спасателей, чаепития, а также современных танцев. Начало в 10 часов.

Концерт детского музыкального театра «Созвездие добра»

В Зеленом театре ЦПКиО 28 мая состоится концерт детского музыкального театра «Созвездие добра», воспитанники которого являются участниками и победителями международных конкурсов, фестивалей, телепроектов таких как: «Голос.Дети», Национальный отбор детского «Евровидения», Международный конкурс «Новая Волна». Начало в 13 часов.

«Библиосумерки-2022»

Рязанская областная детская библиотека 28 мая приглашает на акцию «Библиосумерки-2022». Тему акции организаторы определили «библиосумерки про традиции», а пройдут они под слоганом «Рязанская канитель». Гости праздника познакомятся с занимательными обычаями и забавами, с поверьями и диалектизмами родного края. Юных гостей ожидает яркий «зачин» со сценическими номерами — представление студенческого театра клоунады «-17» РГРТУ имени В. Ф. Уткина . А также народные игры и танцы под баян, квеструм «Ларец Мещеры», обучение в школе знахарей, теневой театр со сказкой-спектаклем «Два брата и петушок», страшилки из местного фольклора — «Рязанские мурашки», былинные богатырские забавы, мастер-классы и многое другое. Начало в 16 часов.

Спектакль «Синяя Борода»

В театре кукол 28 мая состоится премьера — спектакль «Синяя Борода». Зрителей ждет правдивая история самого таинственного героя самой загадочной сказки. Пластическая фантазия с артистами, куклами и живой музыкой расскажет о любви, состоявшейся вопреки смерти, страхам и ожиданиям. Начало в 18 часов.

Забег «Спорт во благо»

В ЦПКиО 29 мая состоится благотворительный забег «Спорт во благо». В забеге смогут принять участие все желающие, предварительно зарегистрировавшись и заплатив стартовый взнос. В программе: детский забег, корпоративная эстафета, костюмированный забег и развлекательная программа. Благотворительные взносы будут направлены в фонд поддержки семей с детьми-инвалидами. Начало в 11 часов.

Финал поэтического конкурса «Владеющий словом»

В кафе-клубе «Старый парк» 29 мая пройдет финал поэтического конкурса «Владеющий словом». Молодые поэты с разных городов России (Москва, Ростов-на Дону, Армавир, Новосибирск, Курск, Краснодар, Рязань) соберутся на сцене клуба, чтобы продемонстрировать свои таланты. В этом празднике поэзии не будет проигравших, памятные подарки будут предусмотрены для всех. Начало в 14 часов.

Полную афишу развлечений смотрите на нашем сайте.