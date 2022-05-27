Депутатам рязанской гордумы запретили высказывать оскорбления, угрозы и призывать к насилию на заседаниях

Если депутат нарушит эти требования, то председательствующий предупреждает о недопустимости подобных действий. При повторном нарушении, выступление депутата прерывается, а слово по обсуждаемому вопросу повестки дня не предоставляется. Кроме того, депутаты большинством голосов могут лишить выступающего слова в ходе всего текущего заседания, а также следующего.

Депутатам рязанской гордумы запретили высказывать оскорбления, угрозы и призывать к насилию на заседаниях. Соответствующие изменения в регламент органа власти внесли в четверг, 26 мая.

Согласно новому документу, выступающий должен придерживаться повестки дня и темы обсуждаемого вопроса. Если он отклоняется от нее, то председательствующий после однократного предупреждения лишает его слова по обсуждаемому вопросу.

«Грубые, оскорбительные выражения и действия в отношении депутатов Рязанской городской Думы, иных должностных лиц, граждан, органов публичной власти, политических партий и иных организаций, угрозы в чей-либо адрес, призывы к незаконным и насильственным действиям не допускаются», — говорится в правках к регламенту.

Если депутат нарушит эти требования, то председательствующий предупреждает о недопустимости подобных действий. При повторном нарушении, выступление депутата прерывается, а слово по обсуждаемому вопросу повестки дня не предоставляется.

Кроме того, депутаты большинством голосов могут лишить выступающего слова в ходе всего текущего заседания, а также последующего.