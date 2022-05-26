Жителя Ярославской области задержали за организацию сети порностудий

Трансляции велись из квартир, принадлежавших организатору, в Нижнем Новгороде, Иванове, Самаре, Сочи и Ярославле.

Жителя Ярославской области задержали за организацию сети порностудий. Об этом сообщили на сайте « МВД Медиа ».

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что 50-летний мужчина через интернет нашел четверых соучастниц от 24 до 46 лет. Три девушки непосредственно участвовали в съемках, четвертая выполняла роль администратора — следила за порядком, отвечала за покупку новой техники. Трансляции велись из квартир, принадлежавших организатору, в Нижнем Новгороде, Иванове, Самаре, Сочи и Ярославле.

Зрители переводили деньги за просмотр на специальный счет, после чего организатор распределял средства между участниками группы.

Сотрудники полиции провели более десяти обысков, изъяли технику для онлайн-трансляций и другие предметы, использующиеся при съемках.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»). Ярославца отправили под домашний арест, с других участниц группы взяли подписку о невыезде.