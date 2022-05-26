В Рязани пересмотрят систему уборки мест отдыха. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина
Глава горадминистрации обратила внимание на замечания по поводу уборки на местах отдыха. Их оставляли пользователи соцсетей. Также она напомнила, что о проблемах содержания парков говорил врио губернатора Павел Малков.
По словам Сорокиной, свою работу перестроит дирекция благоустройства города. Также предприятия и организации возьмут шефство над конкретными парками.
Также мэр заявила о «ежедневном контроле состояния парков на руководящем уровне».
«Как правильно как-то заметили пользователи соцсетей в наш адрес, хватит совершать выезды, ходите пешком по городу. Администрация города — это не про кабинеты, это про пешком, про нестандартные решения проблем. Даже в условиях ограниченного бюджета», — отметила Сорокина.