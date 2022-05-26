В Рязани пересмотрят систему уборки мест отдыха

Об этом сообщила мэр Елена Сорокина на странице в соцсети «ВКонтакте».

В Рязани пересмотрят систему уборки мест отдыха. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина на странице в соцсети «ВКонтакте» .

Глава горадминистрации обратила внимание на замечания по поводу уборки на местах отдыха. Их оставляли пользователи соцсетей. Также она напомнила, что о проблемах содержания парков говорил врио губернатора Павел Малков.

По словам Сорокиной, свою работу перестроит дирекция благоустройства города. Также предприятия и организации возьмут шефство над конкретными парками.

Также мэр заявила о «ежедневном контроле состояния парков на руководящем уровне».

«Как правильно как-то заметили пользователи соцсетей в наш адрес, хватит совершать выезды, ходите пешком по городу. Администрация города — это не про кабинеты, это про пешком, про нестандартные решения проблем. Даже в условиях ограниченного бюджета», — отметила Сорокина.