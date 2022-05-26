Росгвардия: найденная в деревне под Рязанью граната оказалась страйкбольной

Ее передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Найденная в деревне под Рязанью граната оказалась страйкбольной. Об этом РЗН, инфо сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ведомстве уточнили, что подозрительный предмет нашли в Полкове Рязанского района. Для проверки территории выехали взрывотехники ОМОН. Специалисты определили, что граната страйкбольная. Ее передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что гранату нашли около здания заброшенного клуба.