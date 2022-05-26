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РБК: Google отключит в России часть серверов, ускоряющих загрузку
Компания уведомила несколько интернет-провайдеров о расторжении договора на обслуживание серверов Google Global Cache.

Google отключит в России часть серверов, ускоряющих загрузку. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

Компания уведомила несколько интернет-провайдеров о расторжении договора на обслуживание серверов Google Global Cache. Они используются для ускорения загрузки контента, например видео на YouTube. Глава юридической фирмы «Ордерком» Дмитрий Галушко рассказал, что ограничения коснулись в частности оренбургского провайдера «Радиосвязь» и провайдер «МФТИ Телеком».

В компании «Радиосвязь» сообщили, что серверы отключили еще 19 мая, а после им пришло письмо с объяснениями, что отключение произошло «в связи с изменениями правовой практики». Также в компании предположили, что Google посчитал провайдер слишком маленьким.

Провайдер «МФТИ Телеком» получил объяснение, что у них серверы отключили в связи с тем, что институт МФТИ находится в санкционных списках.

Отмечается, что на сетях крупнейших операторов оборудование продолжает работать.