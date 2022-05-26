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Представитель Запорожской ВГА Рогов: Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю
Как отметил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, это произошло из-за того, что Запорожская и Херсонская области больше никогда не вернутся под контроль Украины.

Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю. Об этом в четверг, 26 мая, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передали РИА Новости.

Рогов уверен, что после того, как Запорожская и Херсонская области были взяты под контроль российскими войсками, Азовское море больше не будет принадлежать Украине. Указанные регионы также не будут принадлежать Киеву.

Тем самым Азовское море вновь станет внутренним морем Российской Федерации, как это было прежде.

Ранее постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что после освобождения Мариуполя и других южных регионов Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР.