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Депутаты облдумы приняли изменения в два законодательства
Смягчатся требования к инвесторам, а также молодые аграрии смогут рассчитывать на поддержку.

В среду, 25 мая, на заседании облдумы депутаты поддержали изменения в законодательство, направленные на стимулирование инвестиционной деятельности организаций региона. Об этом сообщил сайт облдумы.

Согласно поправкам, требования к инвесторам смягчатся. Со 150 миллионов до 100 миллионов рублей снизят минимальный объем каитпльных вложений в инвестпроекты, под реализацию которых возможно предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов. Депутаты отметили, что это позволит повысить доступность региональных инструментов поддержки и даст возможность воспользоваться преференциями более широкому кругу юридических лиц.

Также на меры господдержки смогут заявить те инвесторы, у которых есть недоимка, задолженность по платежам, которую можно оспорить в порядке, установленном законодательством России.

Кроме того, депутаты утвердили изменения в закон о поддержке молодых аграриев. Согласно нему, выпускники вузов и техникумов, которые не достигли 35 лет, при трудоустройстве смогут рассчитывать на пособие и выплату в течение трех лет. Право распространяется на молодых специалистов, принимаемых на работу впервые.

Также законодательство учтет случаи, когда сотрудник уволился, но остался работать в агропромышленном комплексе. Право на ежемесячное пособие в таких ситуациях сохранится, а также увеличится предельный возраст получателей выплаты — теперь это молодые аграрии до 35 лет включительно.