В Госдуму внесли законопроект о признании госизменой участия в военном конфликте на стороне противника

Гражданам может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

В Государственную думу внесли законопроект о признании госизменой участия в военном конфликте на стороне противника. Информация появилась на сайте РИА Новости .

Документ внесен в думскую базу.

Согласно законопроекту, карается участие в военных действиях на территориях других стран в противоречащих интересам государства целях. Гражданам может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Помимо этого, наказание может грозить за скрытное сотрудничество с зарубежными спецслужбами, а также международными и иностранными организациями. За это россиян могут лишить свободы на срок до восьми лет.