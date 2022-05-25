Рязанская областная прокуратура проведет прием граждан по вопросам защиты прав детей

Прием пройдет в пятницу, 27 мая, по адресу: Рязань, улица Введенская, дом № 81, а также в межрайонных прокуратурах по видеосвязи с 15:00.

Рязанская областная прокуратура проведет прием граждан по вопросам защиты прав детей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В пятницу, 27 мая, прием проведет зампрокурора области Екатерина Банникова вместе с представителями уполномоченных по правам человека и ребенка. На приеме рассмотрят вопросы получения льгот, пособий, реализацию прав несовершеннолетних на образование, охрану здоровья и другие вопросы, касающиеся защиты прав несовершеннолетних и семей с детьми.

Прием пройдет в здании прокуратуры области по адресу: Рязань, улица Введенская, дом № 81, а также в межрайонных прокуратурах по видеосвязи с 15:00.

Рязанцы смогут задать вопросы дистанционно по электронной почте: pr-ro40@yandex.ru . Вопросы будут принимать до 18:00 26 мая.