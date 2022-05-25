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Павел Малков принял участие в заседании рязанской облдумы
Малков пообещал приложить все усилия, чтобы завоевать доверие граждан, а также выразил уверенность в продолжении совместной работы правительства региона и депутатов облдумы.

В среду, 25 мая, врио губернатора Павел Малков встретился с депутатами и принял участие в заседании рязанской облдумы.

Он рассказал, что уже столкнулся со многими нерешенными проблемами региона — вопросы работы городского транспорта, ремонт дорог, вывоз мусора, экологическая ситуация в городе, проблемы с Солотчинским мостом и Ряжским путепроводом.

Малков пообещал приложить все усилия, чтобы завоевать доверие граждан, а также выразил уверенность в продолжении совместной работы правительства региона и депутатов облдумы.

«Сегодня в сложившихся внешнеэкономических и внешнеполитических реалиях важна не только сплоченность, но скорость принятия решений, в том числе скорость прохождения социально значимых документов, чтобы они сразу начинали работать», — сказал врио губернатор.

Председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин в качестве совместной оперативной деятельности привел в пример быстрое внесение изменений в закон по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Мы дорожим Рязанской областью и хотим, чтобы жизнь менялась к лучшему. Согласен, что нужна командная работа. И уверен, что у нас все получится», — подытожил Фомин.