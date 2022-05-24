В Рязанской области в ночь на среду ожидаются заморозки

Прогноз погоды на 25 мая опубликовало региональное управление МЧС.

В Рязанской области в ночь на среду, 25 мая, ожидаются заморозки. Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.

По информации ведомства, в области преимущественно будет без осадков. Ночью ожидается северный ветер со скоростью 4-9 м/c. Днем — северо-западный, 6-11 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью 0, +5 градусов. Местами возможны заморозки до -2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +10, +15 градусов.