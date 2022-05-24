В Рязани собаки не подпустили к хозяйке сотрудников МЧС и «скорой»

Инцидент произошел на улице Зубковой во вторник, 24 мая.

В Рязани собаки не подпустили к хозяйке сотрудников МЧС и «скорой». Об этом сообщила « Новая газета-Рязань ».

Инцидент произошел утром во вторник, 24 мая, в районе улицы Зубковой.

Женщина выгуливала собак и в один момент упала. Увидевшие из окна соседи вызвали «скорую». Приехавшие медики выявили у пострадавшей сложный перелом ноги, однако из-за собак женщину не смогли погрузить в машину.

На место прибыли представители МЧС и полиции. Они не смогли помочь. После обратились к сотрудникам службы по отлову животных — они обездвижили собак.

Женщину отвезли в больницу. Собак забрал сын пострадавшей.

Фото — «Новости Рязани ВКонтакте»