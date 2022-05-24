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В Москве у здания суда подрались отчимы 13-летней девочки
Старого отчима из суда увезли на скорой, а новому назначили штраф за нарушение общественного порядка в 500 рублей.

В Москве у здания суда подрались бывший и нынешний отчимы 13-летней девочки. Об этом сообщил Mash.

37-летняя мать девочки развелась с 52-летним мужчиной, с которым они воспитывали двух детей. После этого она вышла замуж за другого мужчину, который имеет судимость за угрозу убийством и мошенничество.

13-летняя дочь-инвалид, больная артритом, написала на стене квартиры, что новый отчим приставал к ней. Мать не поверила дочери и определила ребенка в психбольницу, но старый отчим решил поговорить с новым избранником бывшей супруги.

В итоге мужчины подрались. Старый отчим провел месяц в больнице с сотрясением и решил пойти в суд. На одном из заседаний мужчины решили выйти и вновь подрались.

Старого отчима из суда увезли на скорой, а новому назначили штраф за нарушение общественного порядка в 500 рублей.

«Были домогательства до девочки или нет — неясно, но теперь она живёт с биологическим отцом», — отмечается в сообщении.