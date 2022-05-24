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В Иркутской области мать избила детей табуреткой и обожгла раскаленным утюгом
«Воспитательную беседу» она провела из-за того, что дети без разрешения ушли гулять к фонтану.

В Иркутской области мать избила детей табуреткой и обожгла раскаленным утюгом. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

Инцидент случился в Саянске. 25-летняя мать-одиночка воспитывает двух детей — восьми и шести лет. Дети ушли гулять, не спросив разрешения у матери, а когда вернулись — мать напилась и решила «провести воспитательную беседу». Она избила детей табуреткой, а старшему прижгла утюгом ягодицу.

Шрам на ноге заметили родственники и обратились в больницу. Оттуда медики сообщили в полицию.

Мать задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дети по статье «Истязание несовершеннолетнего». Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Фото Telegram-канала Shot