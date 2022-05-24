Ряжский ЗАГС разместили в помещении бывшей фирмы ритуальных услуг

Ситуацию прокомментировали в райадминистрации.

Ряжский ЗАГС разместили в помещении бывшей фирмы ритуальных услуг. Об этом сообщили пользователи в комментариях в группе « Рязанская область » в соцсети «ВКонтакте».

Ситуацию прокомментировали представители райадминистрации. По их словам, вопрос строительства в Ряжске нового здания ЗАГС находится на стадии определения стоимости проекта и источников финансирования. Они отметили, что ранее под здание выделили участок и территорию. Также специалисты определили концепцию благоустройства.

«Сейчас молодожены могут провести торжественную церемонию в Районном Д. К. , эта возможность предоставляется абсолютно бесплатно», — отметили в администрации Ряжского района.

На вопрос о том, когда здание будет достроено, в ведомстве заявили, что не в этом году. «Проект достаточно дорогостоящий. Организация деятельности органов ЗАГС не входит в компетенцию органов местного самоуправления, это совсем другой уровень. Целевых программ в данном направлении нет, поэтому нам приходится искать возможные пути по привлечению средств. Этим вопросом мы сейчас и занимаемся. Как только у нас будет понимание о сроках, в которые будет реализован проект, мы обязательно их сообщим», — констатировали в райадминистрации.