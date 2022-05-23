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В Сасове рецидивист получил пять лет тюрьмы за ограбление знакомого
В апреле 2022 года 32-летний сасовец украл деньги с банковского счета знакомого, причинив ему значительный материальный ущерб.

В Сасове рецидивист получил пять лет тюрьмы за ограбление знакомого. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В апреле 2022 года 32-летний сасовец украл деньги с банковского счета знакомого, причинив ему значительный материальный ущерб.

В мае 2020 года находясь в гостях у знакомого, злоумышленник пополнил с его телефона два счета мобильных телефонов своих знакомых женщин на тысячу рублей. После этого, находясь в такси, через мобильное приложение мужчина перевел на свой банковский счет 95 тысяч рублей.

В апреле 2020 года сасовец, не имея, права распоряжаться чужим имуществом, продал машину своего знакомого за 216 439 рублей. Деньги он забрал себе, причинив тем самым знакомому материальный ущерб.

Мужчину признали виновным по пункту г части 3 и пункту в части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). По совокупности преступлений суд назначил сасовцу пять лет и два месяца лишения свободы колонии особого режима с зачетом уже отбытого наказания, а также срока содержания под стражей.