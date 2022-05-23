Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 23
Втр, 24
Срд, 25
ЦБ USD 58.21 -0.68 24/05
ЦБ EUR 60.39 -0.51 24/05
Нал. USD 64.1 / 69.65 23/05 10:51
Нал. EUR 67.1 / 70 23/05 18:18
Новости
Публикации
Рязанский эксперт рассказал, как рынок стройматериалов переходит на им...
Какой сегмент строительства больше всего оказался не го...
8 часов назад
656
Рязанский депутат Бурцев заявил, что у него вымогали взятку за прекращ...
В Рязани задержали троих мужчин, которые вымогали взятк...
20 мая 14:15
7 504
В безопасности ли ваш ребенок? Эксперимент с проникновением в рязански...
Редакция РЗН. инфо решила проверить, улучшилась ли пров...
16 мая 12:55
3 975
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
6 617
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани пройдет мультиспортивный фестиваль RZN FEST
Мероприятие состоится под открытым небом на берегу Борковского карьера.

11-12 июня в Рязани пройдёт ежегодный фестиваль силовых видов спорта и контактных единоборств «RZN FEST», организуемый Федерацией силового экстрима Рязанской области. Мероприятие, которое состоится под открытым небом на берегу Борковского карьера, включает в себя шесть турниров:

  • турнир по силовому экстриму «RZN POWER» (11 июня)
  • турнир по функциональному многоборью (12 июня)
  • всероссийский турнир «Мандарин» по пауэрлифтингу (11-12 июня)
  • турнир по армрестлингу (11-12 июня)
  • турнир по борьбе на поясах им. заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера России Емельянова В. Н. (12 июня)
  • турнир им. Александра Невского по боксу (11 июня)

Состязания стартуют в 10:00, заканчиваются в 19:00. В фестивале примут участие сотни спортсменов со всей России, среди которых — чемпионы мира, Европы и России.

Для гостей мероприятия подготовлена активная развлекательная программа. Взрослые посоревнуются в конкурсе «Царь горы», перетягивании каната, рубке дров, катании тюков сена, «веселых стартах» и других состязаниях.

Добраться до места проведения «RZN FEST» можно как на общественном транспорте (10 минут от центра города), так и на личном. Для нужд водителей рядом с площадкой мероприятия будет расположена вместительная бесплатная автостоянка.

Специальные гости фестиваля: сильнейший человек России Михаил Кокляев, президент Федерации силового экстрима Василий Грищенко, основатель проекта «Железный рейтинг» Василий Кузнецов.

Подробности на сайте и в группе «ВКонтакте».

Возрастное ограничение 0+