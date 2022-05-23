В Рязани пройдет мультиспортивный фестиваль RZN FEST

Мероприятие состоится под открытым небом на берегу Борковского карьера.

11-12 июня в Рязани пройдёт ежегодный фестиваль силовых видов спорта и контактных единоборств «RZN FEST», организуемый Федерацией силового экстрима Рязанской области. Мероприятие, которое состоится под открытым небом на берегу Борковского карьера, включает в себя шесть турниров:

турнир по силовому экстриму «RZN POWER» (11 июня)

турнир по функциональному многоборью (12 июня)

всероссийский турнир «Мандарин» по пауэрлифтингу (11-12 июня)

турнир по армрестлингу (11-12 июня)

турнир по борьбе на поясах им. заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера России Емельянова В. Н. (12 июня)

(12 июня) турнир им. Александра Невского по боксу (11 июня)

Состязания стартуют в 10:00, заканчиваются в 19:00. В фестивале примут участие сотни спортсменов со всей России, среди которых — чемпионы мира, Европы и России.

Для гостей мероприятия подготовлена активная развлекательная программа. Взрослые посоревнуются в конкурсе «Царь горы», перетягивании каната, рубке дров, катании тюков сена, «веселых стартах» и других состязаниях.

Добраться до места проведения «RZN FEST» можно как на общественном транспорте (10 минут от центра города), так и на личном. Для нужд водителей рядом с площадкой мероприятия будет расположена вместительная бесплатная автостоянка.

Специальные гости фестиваля: сильнейший человек России Михаил Кокляев, президент Федерации силового экстрима Василий Грищенко, основатель проекта «Железный рейтинг» Василий Кузнецов.

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