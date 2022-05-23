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В России изобрели электробайк для курьеров
Планируется, что такой транспорт, в частности, смогут использовать курьерские службы. Его использование снизит заторы и пробки на дорогах на 13%, увеличит мобильность подобных компаний на 40%.

В России изобрели электробайк для курьеров. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы по итогам предоставления на треке форума «Сильные идеи для нового времени».

Сообщается, что экологически чистый электробайк прост в использовании, как велосипед, но по скорости не будет уступать мотоциклу. Планируется, что такой транспорт, в частности, смогут использовать курьерские службы. Его использование снизит заторы и пробки на дорогах на 13%, увеличит мобильность подобных компаний на 40%.

При этом в пресс-службе пояснили, что для полноценной разработки проекта требуется финансовая поддержка, так как из-за сложившейся ситуации на Украине многие поставки комплектующих недоступны и российским производителям предстоит самим изготавливать детали для этих электробайков.