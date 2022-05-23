В Ленинградской области восьмиклассницу подозревают в ножевом ранении сверстника

Сам пострадавший рассказал медикам, что упал на арматуру. Эту же легенду подтвердил брат потерпевшего.

Под Санкт-Петербургом школьница ударила ножом восьмиклассника. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщила «Фонтанка».

Инцидент случился в Колпино. Восьмиклассника госпитализировали в тяжелом состоянии из-за ранения груди. Сам пострадавший рассказал медикам, что упал на арматуру. Эту же легенду подтвердил его брат. Однако позже врачи сообщили в полицию, что у ребенка колото-резаная рана грудной клетки. Также у него диагностировали кровь в легких.

Причастной к происшествию посчитали восьмиклассницу. Следователи предположили, что девочка могла ударить ребенка во время игры. Школьницу вместе с мамой вызвали в полицию. Предполагаемое орудие преступление изъяли.