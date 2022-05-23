Судебные приставы Касимова обязали администрацию выделить благоустроенное жилье взамен ветхого

По решению судебных приставов, администрации дали срок для добровольного исполнения обязательств, а также предупредили главу муниципалитета об уголовной и административной ответственности.

Судебные приставы Касимова обязали администрацию выделить благоустроенное жилье взамен ветхого. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщила пресс-служба регионального УФССП России.

Установлено, что администрация обязана была предоставить жительнице Касимова равнозначное жилое помещение взамен ветхого. По решению судебных приставов, администрации дали срок для добровольного исполнения обязательств, а также предупредили главу муниципалитета об уголовной и административной ответственности. Соответствующие меры администрация приняла и выделила жилье площадью 25,2 квадратных метра.

В настоящее время за должником зарегистрировано право собственности на данное жилое помещение.