Байден заявил о готовности военного участия США по защите Тайваня

Вашингтон намерен сделать так, чтобы «статус-кво» Тайваньского пролива не был изменен «в одностороннем порядке».

Президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио заявил, что Вашингтон готов к военному участию в защите Тайваня «на случай вторжения». Об этом передает РИА Новости .

Байден заявил, что США «продолжают быть приверженными поддержанию мира». Вашингтон намерен сделать так, чтобы «статус-кво» Тайваньского пролива не был изменен «в одностороннем порядке».

Ранее глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что Вашингтон в последнее время вмешивается во внутренние дела страны и призвал соблюдать «принцип одного Китая».