В Рыбновском районе при пожаре в бане пострадал мужчина
В Рыбновском районе сгорела баня, при пожаре пострадал мужчина 1956 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Рыбновском районе сгорела баня, при пожаре пострадал мужчина 1956 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании хозпостройки в селе Федякино поступило в субботу, 21 мая, в 23:39. Загорелась деревянная баня. Огонь уничтожил хозпостройку.
Площадь пожара составила 12 кв. м.
Пострадавшего госпитализировали.
Устанавливаются причина случившегося и ущерб.
На место выезжали два автомобиля, шесть сотрудников Государственной противопожарной службы.