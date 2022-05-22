В Петербурге 21-летняя девушка на BMW сбила четырех пешеходов

В Санкт-Петербурге 21-летняя девушка за рулем BMW сбила четверых людей возле частного дома в Стрельне. Одна из пострадавших погибла на месте, сообщает «Mash на Мойке».

В Санкт-Петербурге 21-летняя девушка за рулем BMW сбила четверых людей возле частного дома в Стрельне. Одна из пострадавших погибла на месте, сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, четверо родственников вышли на улицу после празднования дня рождения дочери и прощались. Пожилая мать скончалась, отец получил травмы и перелом ноги, пострадали также 17-летний сын и муж именинницы.

По словам очевидцев, машина девушки была куплена недавно, в момент аварии ее отец сидел на пассажирском месте. Автомобиль на большой скорости выехал из переулка.

Возбуждено уголовное дело, девушку задержали.