В Рязани прошло открытие «Мотосезона» 2022

В Рязани в субботу, 21 мая, возле ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе прошло открытие «Мотосезона 2022». Мероприятие провело рязанское отделение мотоклуба «Ночные Волки», сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области.

В Рязани в субботу, 21 мая, возле ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе прошло открытие «Мотосезона 2022». Мероприятие провело рязанское отделение мотоклуба «Ночные Волки», сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области.

Более 100 водителей мотоциклов разных типов и марок в сопровождении патрульных автомобилей ДПС проехали по дорогам Рязани в сторону Солотчи и до поселка Ласково Рязанского района.

Сотрудники ГИБДД напомнили автомобилистам, что с наступлением тепла на улицах появится много мотоциклистов, и призвали соблюдать правила.