Финансист рассказал о замедлении инфляции в России до осени

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике, финансист Александр Лосев заявил, что укрепляющийся рубль замедлит инфляцию до осени. Об этом сообщает РИА Новости.

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике, финансист Александр Лосев заявил, что укрепляющийся рубль замедлит инфляцию до осени. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, ситуация продлится минимум до осени.

«Стабильный рубль отражает новые реалии платежного баланса страны. С конца апреля фиксируется резкое замедление недельной инфляции до значений 0,05%, (что соответствует показателям августа 2021 года), потому что сейчас происходит перенос укрепления рубля на потребительские цены», — отметил финансист.

По его словам, между началом изменения валютных курсов и динамикой цен в магазинов проходит около трех месяцев.

Лосев добавил, что в начале марта наблюдались очень высокие показатели курсов, стоимость импорта влияла на рост инфляции. Сейчас же, наоборот, укрепление рубля замедляет инфляцию.

По его словам, длительный прогноз сделать трудно, потому что многочисленные внешние факторы будут влиять на ситуацию. Российской экономике предстоит быстро трансформироваться и заняться собственным производством.

Лосев подытожил, что для этого нужны срочные закупки зарубежных компонентов, оборудования и технологий, и для этого выгоден стабильный курс рубля.