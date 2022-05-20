Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 21
12°
Вск, 22
12°
Пнд, 23
11°
ЦБ USD 58.89 -3.51 21/05
ЦБ EUR 60.9 -4.04 21/05
Нал. USD 65.67 / 64 20/05 16:57
Нал. EUR 65.67 / 64 20/05 16:57
Новости
Публикации
Рязанский депутат Бурцев заявил, что у него вымогали взятку за прекращ...
В Рязани задержали троих мужчин, которые вымогали взятк...
Вчера 14:15
2 546
В безопасности ли ваш ребенок? Эксперимент с проникновением в рязански...
Редакция РЗН. инфо решила проверить, улучшилась ли пров...
16 мая 12:55
2 498
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
5 270
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
6 908
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Старожиловском районе задержали мужчину за кражу сейфа
Инцидент произошел в деревне Брусня.

В Старожиловском районе задержали мужчину за кражу сейфа. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 59-летний житель деревни Брусня. Он рассказал, что, пока он был в отлучке, неизвестный взломал окно и похитил сейф. В нем лежали документы и 35 тысяч рублей.

Правоохранители осмотрели дом, однако прямых следов взломщика они не нашли. Они поняли, что злоумышленник пробрался в ту комнату, где хранился сейф. Позже они нашли сам ящик — денег там не было.

Оперативники опросили жителей деревни. Они узнали, что один безработный человек начал тратить крупные суммы денег на алкоголь. Полицейские присмотрелись к мужчине у знали, что 24-летний житель деревни — родственник потерпевшего. Однако из-за того, что молодой человек злоупотреблял алкоголем, они перестали общаться.

Оперативники узнали, что мужчина причастен к краже. Его задержали. На него завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.