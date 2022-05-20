В Старожиловском районе задержали мужчину за кражу сейфа

Инцидент произошел в деревне Брусня.

В Старожиловском районе задержали мужчину за кражу сейфа. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 59-летний житель деревни Брусня. Он рассказал, что, пока он был в отлучке, неизвестный взломал окно и похитил сейф. В нем лежали документы и 35 тысяч рублей.

Правоохранители осмотрели дом, однако прямых следов взломщика они не нашли. Они поняли, что злоумышленник пробрался в ту комнату, где хранился сейф. Позже они нашли сам ящик — денег там не было.

Оперативники опросили жителей деревни. Они узнали, что один безработный человек начал тратить крупные суммы денег на алкоголь. Полицейские присмотрелись к мужчине у знали, что 24-летний житель деревни — родственник потерпевшего. Однако из-за того, что молодой человек злоупотреблял алкоголем, они перестали общаться.

Оперативники узнали, что мужчина причастен к краже. Его задержали. На него завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.